Allarme furti in casa a Torre del Greco, nei video la banda che terrorizza la città

Nelle immagini consegnate ai carabinieri si vedono almeno due persone che si inginocchiano nei pressi della porta maneggiando arnesi in ferro, si rialzano per prendere tronchesi e piedi di porco più grandi, quindi si guardano intorno nella speranza di trovare una via di accesso più semplice. Tutto finché uno di loro non si rende conto che a spiarli c'è una telecamera: a questo punto prendono un telo e coprono l'obiettivo. Quelle immagini mostrano i componenti di una banda, che sarebbe composta da almeno quattro persone, che da oltre un mese sta terrorizzando i proprietari degli appartamenti posti nella zona alta della città, nei quartieri posti tra via prima traversa Bianchini, San Fodero, Fosso Bianco e via Francesco Coscia e più in generale in tutta la zona di Cappella Bianchini. Appartamenti che a cadenza settimanale vengono visitati da anonimi delinquenti e spogliati di beni materiali, soldi e oggetti preziosi. Quindi, nella maggior parte delle volte, i delinquenti approfittano delle vicine pinete per scappare e fare perdere le loro tracce. È successo anche nel caso del proprietario dell'immobile le cui telecamere hanno ripreso non solo la scena del raid vicino alla porta d'ingresso, ma anche le fasi nelle quali i ladri sono scappati via tra gli alberi. «Sono stato fortunato - dice l'uomo - sono tornato a casa giusto in tempo per evitare che i malviventi portassero via gran parte della roba. Alla fine la refurtiva è stata minima, piuttosto restano i danni materiale e ovviamente soprattutto quelli morali, legati alla violazione della propria residenza».

Una volta constatato che le telecamere del proprio sistema di videosorveglianza avevano immortalato la scena, l'uomo ha decidso di consegnare le immagini ai carabinieri della stazione centro di via Circumvallazione che, insieme ai colleghi della compagnia di viale Carlo Alberto Dalla Chiesa, ora indagano sull'accaduto, provando a dare un nome ai soggetti che si intravedono nei filmati, con cappelli e altre trovate utili a camuffare i volti. E prima dai militari dell'Arma e poi informandosi con altri residenti della zona, ha scoperto che i ladri, probabilmente appartenenti alla stessa organizzazione, da un mese a questa parte stanno razziando le abitazioni del quartiere posto a monte dell'autostrada. «Ho saputo che una donna è stata derubata per ben quattro volte tra la fine del 2020 e l'inizio del 2021».

Un'odissea contro la quale gli stessi residenti provano ad organizzarsi, tra passaparola e rafforzamenti dei sistemi di sicurezza personali: «Certo non possiamo stare a guardare - dice un altro residente a Cappella Bianchini - Agiscono con il calare del buio ma non sempre di notte, approfittando dell'assenza dei proprietari degli immobili, spesso tra le 18 e le 19. Pare quasi conoscano le abitudini delle persone, quasi che abbiano informatori locali o quantomeno che monitorino i movimenti dei nuclei familiari che hanno deciso di colpire». Già in passato la zona alta della città ma anche le aree di via Montedoro e delle pinete periferiche sono state oggetto di raid da parte di bande di ladri organizzati. Non sono mancati gli arresti, che hanno portato alla scoperta di gruppi composti da stranieri e napoletani. Anche in questo caso, pur se gli inquirenti non si sbilanciano, l'idea è che ad agire siano persone non di Torre del Greco, che però sembrano conoscere le abitudini delle vittime designate.



© RIPRODUZIONE RISERVATA