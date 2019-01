Giovedì 17 Gennaio 2019, 16:08

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Allarme furti nel rione popolare, ad agire una banda di ladri: uno è un nano. E’ quanto denunciano gli abitanti della zona di Casacelle, periferia di Giugliano, dopo il quarto furto messo a segno ieri pomeriggio nel giro di due settimane.L’allarme lanciato sui social e denunciato alle forze dell’ordine: «Ancora un’altra famiglia è finita nel mirino di questi malviventi – scrive una donna sui social - che hanno preso di mira via Casacelle. I ladri invadono la tua proprietà, entrano nella tua intimità, ti devastano la casa, ti derubano dei tuoi averi, ma cosa principale ti recano danni psicologici. La tua casa – scrive la donna - quel posto in cui tutti si dovrebbero sentire protetti e intoccabili vengono ‘violentati’ rompendo gli equilibri».«Siamo arrivati al quarto furto nel giro di due settimane – raccontano i residenti - prima era la banda del sabato pomeriggio, poi forse dopo aver trovato in casa le vittime prescelte di sabato hanno deciso di cambiare giorno”. I residenti sono pronti a farsi giustizia da soli: “Ronde per bloccare questi malviventi che rubano nelle nostre case, qui nessuno ci tutela».