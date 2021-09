Furto nel bar di via Epomeo, i due ladri inseguiti e arrestati

Durante il servizio di controllo del territorio, Stanotte gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e del commissariato Bagnoli sono intervenuti per un furto segnalato dalla centrale operativa di un istituto di vigilanza privata ai danni di un bar di via Epomeo da parte di due persone che, subito dopo, si sono date alla fuga a bordo di un’auto in direzione di via Montagna Spaccata.

I poliziotti hanno rintracciato all’altezza di viale Traiano l’auto delle guardie giurate che stava inseguendo i malviventi i quali, alla vista delle volanti, hanno abbandonato il veicolo in via Terracina ed hanno tentato di darsi alla fuga a piedi ma sono stati bloccati dagli operatori e trovati in possesso di parte dell’incasso che è stato restituito al titolare dell’esercizio commerciale.

Mauro D’Aniello e Fabrizio La Veglia, napoletani di 31 e 48 anni con precedenti di polizia, sono stati arrestati per furto aggravato.