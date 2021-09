Spaccio di droga a Giugliano, arrestato pusher con 41 bustine di cocaina

Durante un servizio di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, Ieri mattina gli agenti della Squadra Mobile hanno effettuato un controllo presso un residence di via Madonna del Pantano a Giugliano in Campania dove hanno rinvenuto 41 bustine con circa 21 grammi di cocaina, un bilancino di precisione e diverso materiale per il confezionamento della droga.

Fabio Torre, 38enne napoletano con precedenti di polizia, è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.