Approfittando del buio della notte era entrato in un cantiere e con molta pazienza aveva smontato 30 metri di grondaie in rame per portarle via. Non aveva fatto, però, i conti con la sorte e con i carabinieri della stazione di Palma Campania che sono immediatamente intervenuti e lì hanno sorpreso e bloccato un 42enne, arrestato per furto aggravato.