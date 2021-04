Furto di energia elettrica: tre persone denunciate a Grumo Nevano

Furto di energia elettrica: questo il reato di cui dovranno rispondere due delle tre persone denunciate ieri a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, durante un servizio di controllo dei carabinieri eseguito dai militari della locale stazione, del Reggimento «Campania» e del Nucleo Cinofili di Sarno. I contatori delle rispettive abitazioni, infatti, erano stati manomessi per rilevare consumi elettrici falsati.

Il terzo, invece, è stato denunciato per contrabbando di sigarette: è stato sorpreso in strada con oltre 14 chili di «bionde» prive del sigillo dei Monopoli di Stato. Durante i controlli sono state controllate 27 vetture e 77 persone: due le persone multate per violazioni alla normativa anti-contagio e altrettante quelle segnalate alla Prefettura per possesso di droga per uso personale.