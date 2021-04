Furti di energia elettrica nel Napoletano, scatta il blitz: tre persone denunciate

I carabinieri della stazione di Grumo Nevano, insieme a quelli del Reggimento “Campania” e del Nucleo Cinofili di Sarno, durante un servizio di controllo straordinario del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, hanno denunciato 3 soggetti, tutti del posto e già noti alle forze dell’ordine. Due i questi dovranno rispondere di furto di energia elettrica. I contatori delle loro abitazioni erano stati manomessi per rilevare consumi elettrici falsati.

Il terzo, invece, è stato denunciato per contrabbando di sigarette. Era in strada e deteneva oltre 14 chili di “bionde” prive del sigillo dei Monopoli di Stato. Durante il servizio sono state controllate 27 vetture e 77 persone. 2 le persone multate per violazioni alla normativa anti-contagio e altrettante quelle segnalate alla Prefettura per possesso di droga per uso personale.