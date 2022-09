Gaetano Baccari, l'avvocato penalista morto a 51 anni: il lutto dell'avvocatura napoletana

Mondo dell'avvocatura in lutto per la prematura scomparsa del penalista Gaetano Baccari a soli 51 anni.

Nella sua carriera si era occupato di processi importanti, come quello ad Aniello Mormile, l'uomo che guidò contromano in Tangenziale causando la morte di due persone. L'avvocato Baccari era molto apprezzato tra i colleghi che lo stimavano per la perizia, la competenza nel lavoro e la dedizione alla cultura della legge. Tantissimi i messaggi di vicinanza alla famiglia per la sua scomparsa.

«Abbiamo appreso con sgomento e dolore la notizia - scrive il presidente della Camera Penale di Napoli, Marco Campora - La comunità dei penalisti si stringe intorno alla famiglia e a coloro che lo conoscevano come collega serio e preparato, sempre disponibile e cordiale». «Un grande professionista - lo ricorda il collega e amico Gaetano Porto - Un uomo dalle straordinarie doti umane. Si è sempre dedicato anche alla difesa d'ufficio, svolgendo il suo lavoro con impeccabile impegno. Un dolore immenso per chi, come me, aveva l'onore di lavorare nello stesso studio».

I funerali si terranno oggi alle 15.30 presso la chiesa di Nostra Signora di Fatima in via Piave.