Mercoledì 12 Dicembre 2018, 19:30 - Ultimo aggiornamento: 12-12-2018 20:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA

«Ci sono troppi furti di cellulari dalle borse per non ritenere che ci sia una banda organizzata e specializzata. Va capito se i gestori delle discoteche ne sono al corrente e cosa fanno per prevenire questi furti ai danni delle adolescenti. Sabato una banda ha agito in una discoteca di Napoli aprendo borse nella calca dell' entrata. Tanti ragazzi si sono visti derubati di soldi e cellulare. È una vergogna verso cui bisogna usare il pugno di ferro prevenendo anche la chiusura della discoteca». Lo dice Fulvio Martusciello, europarlamentare di Forza Italia.