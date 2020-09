«Giornalista giornalista per un giorno», l'iniziativa di Studenti contro la camorra per ricordare Giancarlo Siani

LEGGI ANCHE

Giancarlo Siani quest'anno avrebbe compiuto 61 anni. E gli Studenti contro la camorra si mobilitano con un'iniziativa.«Noi ce lo immaginiamo cresciuto, un uomo ed un giornalista ormai maturo, seduto alla sua scrivania a scrivere, a raccontare la realtà dei fatti. Purtroppo, Giancarlo non può scrivere più, perché Giancarlo è stato ucciso dalla camorra. Per questo noi Studenti contro la camorra ti chiediamo di fare ciò che Giancarlo non può più fare: raccontare la verità. Ti chiediamo di diventare GIORNALISTA GIORNALISTA per un giorno. Pensi ci sia degrado? Pensi ci siano cose belle da valorizzare? Ti ha colpito una "storia di riscatto"? Raccontacela, SCRIVI! Scrivi un articolo relativo ad uno specifico fatto di cronaca, una situazione di degrado o una storia di riscatto che è avvenuto nel tuo quartiere o nella tua città ed invialo a info@studenticontrolacamorra.it entro il 18 settembre. Una parte degli articoli sarà pubblicata sull’edizione online de “Il Mattino” e su RadioSiani.com il 23 settembre, giorno in cui la camorra tolse la vita a Giancarlo. Per saperne di più Cerca l’evento fb “Giancarlo scriverebbe di…”.Inoltre, sabato 19 settembre alle ore 16,30 noi di Studenti Contro la Camorra e di Radio Siani saremo fuori la sede de "Il Mattino" (Torre Francesco, Centro Direz. di Napoli) per dare vita a "Buon Compleanno Gianca' - IX edizione". Ricorderemo Giancarlo Siani nel giorno del suo 61esimo compleanno e durante l’evento-festa leggeremo gli articoli partecipanti a “Giancarlo scriverebbe di…”.L’articolo: Deve trattare di una storia o di un fatto di camorra, degrado, droga, riscatto sociale, cittadinanza attiva o di qualsiasi altro fatto di cui pensi Giancarlo avrebbe scritto. Deve contenere una foto del luogo o della persona di cui tratta - Deve contenere un titolo ed un sottotitolo nei quali va chiarito l’argomento trattato (carattere: GEORGIA, dimensione: 25 per il titolo, 20 per il sottotitolo) e non deve superare la lunghezza di una pagina word (carattere: GEORGIA, dimensione: 15) Deve rispettare le regole di correttezza formale, sintattica e grammaticale - Deve essere inviato entro le ore 19 del18 settembre a info@studenticontrolacamorra.it (nella mail indica come oggetto GIANCARLO SCRIVEREBBE DI e abbi premura di indicare il tuo nome e cognome ed un recapito telefonico). Per maggiori info: o evento fb: “Giancarlo scriverebbe di…” o pagina Fb: STUDENTI CONTRO LA CAMORRA o cell: 3886282285 / 3463292878 o e-mail: info@studenticontrolacamorra.it