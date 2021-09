Giancarlo Siani, la presentazione del libro del Mattino live dalle 17.30

«Per Giancarlo». Dalle 17,30, in diretta streaming dalla “Sala degli Angeli” dell’Università Suor Orsola Benincasa, sarà presentato il libro che il nostro giornale darà in omaggio giovedì ai suoi lettori. Il volume, curato da Pietro Perone e Leandro Del Gaudio, è un’antologia dei tantissimi articoli di inchiesta sul caso Siani che sono stati pubblicati sulle pagine de “Il Mattino” a partire dal 1993 e sono stati raccolti per la prima volta in un unico volume, che propone anche i contributi, oltre che del direttore Federico Monga, dell’ex Paolo Graldi e di alcune delle firme storiche del giornale. Nelle pagine del libro anche un ricordo dell’attore Libero De Rienzo, scomparso lo scorso 15 luglio, che ha avuto uno dei suoi più grandi successi cinematografici nel 2009 grazie all’interpretazione di Giancarlo Siani nel film Fortapàsc di Marco Risi.

APPROFONDIMENTI IL LIBRO Giancarlo Siani, la lunga battaglia per la ricerca della verità L'ANNIVERSARIO Giancarlo Siani avrebbe compiuto 62 anni: la festa-ricordo degli... IL PREMIO Premio Siani 2021: «Giancarlo vive nell'impegno di chi...

«Il film dedicò proprio una delle sue scene iniziali alla necessità di ricorrere al coraggio, bene inalienabile», scrive Giuseppina De Rienzo per ricordare insieme Libero e Giancarlo. Previsto un reading a cura dell’attrice Nadia Carlomagno, direttore del Master in “Teatro, pedagogia e didattica” dell’Università Suor Orsola Benincasa. Alla presentazione, che sarà introdotta dal Rettore del Suor Orsola, Lucio d’Alessandro, interverranno il direttore de “Il Mattino”, Federico Monga; il direttore della Scuola di Giornalismo Suor Orsola Benincasa, Marco Demarco; il presidente della Fondazione Pol.i.s, don Tonino Palmese e il presidente onorario della Fondazione Giancarlo Siani, Geppino Fiorenza. E ancora il procuratore nazionale antimafia, Federico Cafiero De Raho, il procuratore generale di Napoli, Luigi Riello, il procuratore di Napoli, Giovanni Melillo.