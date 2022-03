Giornata mondiale del rene, la prevenzione è decisiva

10 marzo, giornata mondiale del rene. Un’iniziativa promossa dalla Società internazionale di Nefrologia e dalla Federazione internazionale delle Fondazioni del Rene, finalizzata a ribadire l'importanza della prevenzione. Decisivo il ruolo del medico di famiglia, come sottolinea Gaetano Piccinocchi , consigliere Simg. I dati ufficiali relativi alla malattia renale cronica rischiano di essere sottostimati, vista la scarsa identificazione nelle prime fasi, ma aiutano, comunque, a far comprendere la gravità della patologia e delle sue conseguenze. Ne soffre una persona su dieci. Luca De Nicola, professore ordinario di nefrologia e direttore della Scuola di specializzazione all’Università Vanvitelli di Napoli, spiega: « Grazie alla dieta mediterranea, siamo sul 7%, quindi colpisce circa 2-2,5 milioni di individui. Negli ultimi 10 anni, però, in Italia gli ingressi in dialisi sono sostanzialmente rimasti invariati, con circa 45 mila pazienti oggi sono in trattamento. Un motivo in più per sottolineare l'importanza della diagnosi precoce ed evitare dialisi e trapianto. A ribadirlo Loreto Gesualdo , professore ordinario di Nefrologia all’Università di Bari.

