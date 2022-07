Giugliano in Campania, censimento degli alloggi occupati dagli abusivi

Alloggi occupati abusivamente. scatta il censimento dei carabinieri a Giugliano in Campania assistiti dai funzionari del Comune di Giugliano. Identificati gli inquilini irregolari di via Casacelle. Dei 12 appartamenti che compongono lo stabile, 2 sono risultati i residenti senza alcun titolo. Denunciati «per invasione di terreni ed edifici». Uno di loro dovrà rispondere anche di minacce e ingiurie per un attacco sferrato durante il monitoraggio municipale.