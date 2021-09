Con una spranga di ferro costringe la moglie a prostituirsi, 41enne arrestato

Costringeva la moglie a prostituirsi. Un 41enne, di origine albanese albanese, con precedenti di polizia: è stato arrestato per i reati di maltrattamenti, estorsione e lesione personale grave. Per le violenze, sia verbali sia fisiche, nei confronti della moglie, ripetute negli ultimi 10 anni. La minacciava continuamente di morte e, in diverse circostanze, l'aveva percossa con una spranga di ferro, fratturandole un arto. E l'aveva anche colpita con un coltello e ferita in più parti del corpo. Inutile il tentativo di sfuggire all'arresto: l'uomo è stato arrestato dai carabinieri di Giugliano, che l'hanno rintracciato a San Marcellino.

