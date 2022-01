Giugliano in Campania, in via Arco di Sant'Antonio, un incendio ha lambito il secondo piano di una palazzina. All'interno dell'appartamento, un 52enne di origini ghanesi che ha riportato ustioni di primo e secondo grado alle mani, alle gambe e ai piedi. Ed è stato ricoverato nell'ospedale San Giugliano: non è in pericolo di vita. Ancora in corso di accertamento le cause che hanno dato vita alle fiamme domate dai vigili del fuoco. Indagano i carabinieri.