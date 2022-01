Incendia un'auto e un portone, arrestata guardia giurata

Preso il presunto autore di due incendi divampati questa notte a Forino. Si tratta di una guardia giurata. L’uomo, 35enne del posto, avrebbe agito durante il servizio di vigilanza, incastrato dalle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza presenti in quell’area. Il rogo ha completamente distrutto una Citroen C2 e danneggiato una Fiat Punto parcheggiata nelle vicinanze. Il 35enne avrebbe anche appiccato le fiamme al portone di un circolo privato.

E’ stato dunque individuato grazie alle indagini condotte dai Carabinieri della locale Stazione, insieme ai colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Baiano. Il 35enne, rintracciato e condotto in caserma, è stato quindi dichiarato in arresto. Al vigilante, in via precauzionale, sono state ritirate le armi e le munizioni da lui detenute.

Inoltre, sulla base della segnalazione del Comando Stazione dei Carabinieri di Forino, la Questura ha sospeso il porto d’armi dell’indagato e la Prefettura avviato il procedimento per la revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata.