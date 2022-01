Doppio rogo di auto nella notte in Irpinia, danni a facciata di un edificio

Doppio incendio di auto nella notte in Irpinia. Sono in corso indagini da parte dei carabinieri per un rogo a Volturara Irpina. Le fiamme, che hanno parzialmente interessato una Ford Fiesta parcheggiata in strada, sono state spente dal proprietario dell'auto.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Solofra. Un secondo incendio si è verificato a Pago Vallo Lauro. Le fiamme hanno divorato una vettura ferma in via Masseria. Danni anche alla facciata di un edificio. Provvidenziale l'intervento dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino. In entrambi i casi si valuta la pista dolosa.