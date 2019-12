Contromano non si fermano all'alt dei carabinieri e investono due ragazzine nel Napoletano

Follia a via Cumana. Due giovani percorrono l’asse viario contromano, non si fermano allo stop dei carabinieri e investono due ragazzine. I fatti ieri sera nella popolosa strada del centro storico di Giugliano. I carabinieri dopo una breve indagine hanno rintracciato uno dei due balordi che stavano per provocare una tragedia. In manette ci è finito Domenico D’Alterio, 29 anni. Il ragazzo è accusato di resistenza a pubblico ufficiale, danneggiamento aggravato, lesioni personali e mancato soccorso in occasione di incidente stradale.



Ieri sera i due ragazzi hanno imboccato l’asse viario ma, d’improvviso, si sono ritrovati dinanzi ad una pattuglia dei carabinieri che li hanno immediatamente fermati. Loro però non ne hanno voluto sapere così si sono dati alla fuga durante la quale hanno prima danneggiato l’auto di pattuglia e poi investito due ragazze 17enni. Grazie alle immagini di videosorveglianza, i carabinieri hanno ripercorso tutto il tragitto del motorino e identificato il centauro. D’Alterio è stato sottoposto agli arresti domiciliari ed è in attesa di giudizio. Il mezzo, risultato privo di assicurazione, è stato quindi sequestrato. Le due 17enni hanno riportato invece lesioni ritenute guaribili in 2 giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA