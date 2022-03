Gli atenei campani in campo per promuovere l'innovazione

"Get out of the building" è il motto con cui Steve Blank spinge le start up a uscire dal proprio guscio per confrontarsi con investitori, professionisti, imprenditori e clienti. L L'obiettivo è quello di sostenere la ricerca e l'innovazione tecnologica finalizzata allo sviluppo economico e alla nascita di imprese ad alto contenuto di conoscenza.

Con questo spirito, torna la Start Cup Campania, la competizione per l'innovazione promossa dalle Università campane e finalizzata a mettere in gara team con progetti di impresa basati sulla ricerca e l'innovazione, che quest'anno è intitolata al professore Mario Raffa, federiciano, padre della competizione, fervente promotore della connessione tra ricerca e imprenditorialità e riferimento dell'ecosistema innovativo campano e nazionale.

Il 1° aprile 2022 alle 15 nella sala del Consiglio dell'Università Parthenope sarà presentato il bando della nuova edizione. Interverranno Valeria Fascione, assessore con delega alla Ricerca, Innovazione e Startup della Regione Campania, Pierluigi Rippa, direttore Start CupCampania 2022, docente della Federico II, e Stanislao Grazioso, Robosan, vincitore StartCup Campania 2021.

La prima fase del percorso prevede giornate di formazione, nei mesi di aprile e maggio, dedicate all'apprendimento dei concetti di business model, business plan, strategie aziendali, sviluppo di idee di impresa. Tali attività serviranno a fornire tutto l'occorrente per comprendere i passi da effettuare per pianificare lo sviluppo dell'idea di impresa e portarla sul mercato. L'iscrizione a tali attività è libera, gratuita e non vincolante.

Nella seconda fase, le idee di impresa cominciano a prendere vita. Team di mentor e tutor accompagneranno i gruppi registrati alla Start Cup Campania 2022 allo sviluppo dell'idea di impresa, implementando i modelli di pianificazione imprenditoriale. A valle di questa fase i proponenti dovranno depositare i business plan entro il 19 settembre 2022. I migliori saranno selezionati per partecipare alla finale.

Durante la finale, i gruppi avranno la possibilità di presentarsi attraverso un pitch ad una platea di imprenditori, investitori e professionisti. Ai vincitori saranno assegnati premi in denaro e coaching per lo sviluppo del progetto imprenditoriale. Inoltre, potranno partecipare al Premio Nazionale per l'Innovazione, in cui partecipano le startup vincitrici di tutte le edizioni regionali, nelle categorie Cleantech & Energy, ICT, Industrial e Life Science.