Recovery plan a Napoli, Manfredi al forum sulla mobilità sostenibile: «Rivoluzione trasporto pubblico»

Quello di oggi è un incontro che fa parte del percorso di consultazione sul PUMS che afferisce alla Città Metropolitana. I temi della mobilità e del trasporto sono temi centrali della transizione ecologica che noi dobbiamo affrontare anche in relazione alle direttive europee. Gli investimenti significativi che provengono dal PNRR e dai fondi di coesione che stiamo attivando negli ultimi mesi consentiranno una rivoluzione nei trasporti nell’area metropolitana, raggiungendo anche aree che oggi sono prive di mobilità.» È quanto ha affermato il sindaco della città metropolitana di Napoli Gaetano Manfredi, a margine dell’assemblea del forum metropolitano tenutasi questa mattina nell’aula consiliare del complesso monumentale di Santa Maria la Nova per la presentazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile che l’Ente metropolitano sta redigendo.

«Si tratta di un grande sforzo – ha concluso il sindaco Manfredi - che parte da una situazione fortemente deficitaria, così come sottolineato da tanti sindaci e da tanti cittadini, ma che ci consentirà di avviare un percorso importante che ci porterà a dare risposte molto concrete a coloro che hanno bisogno di mobilità nell’area metropolitana di Napoli.» Il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile è un piano strategico che nasce per soddisfare i bisogni di mobilità delle persone e migliorare la qualità della vita in città. La sua finalità è quella di orientare le politiche e la programmazione della mobilità urbana nel breve, medio e lungo termine con un orizzonte di 10 anni. L’obiettivo, secondo le linee guida europee e la normativa nazionale (Decreto 4 agosto 2017), è quello di sviluppare un nuovo concetto di Piano capace di affrontare le sfide e i problemi connessi al trasporto nelle aree urbane e metropolitane in maniera più sostenibile e integrata.

Il piano introduce un’innovazione fondamentale: mette al centro le persone anziché la gestione del traffico automobilistico. Per la sua redazione, la città metropolitana sta promuovendo i principi di partecipazione attiva, integrazione, pianificazione e coordinamento, monitoraggio e valutazione, rendendo, in questo modo, i cittadini e il territorio i protagonisti principali della costruzione del Piano e della sua attuazione.