All' Arena Fegrea riparte il Napoli Print & Cut evento dedicato al mondo della stampa e del taglio

Dopo due anni di stop forzato, torna finalmente in città «Napoli Print & Cut», la prima fiera della stampa e del taglio interamente nata e sviluppata nel capoluogo partenopeo, e che oggi arriva alla sua quarta edizione. L’appuntamento è fissato per il 26, il 27 e il 28 maggio 2022: una tre giorni interamente dedicata alle arti grafiche, con tante novità. A cominciare dalla location: l’evento si svolgerà presso il foyer dell'Arena Flegrea di Napoli (via Terracina), dove sarà ospitata l’esposizione di tutti i nuovi macchinari.

Una sede storica e prestigiosa, che si traduce nella continua ricerca di innovazione: «Napoli Print & Cut», la cui organizzazione è affidata a Spazio Creativo Srl nella persona di Massimo Solimene, in questa edizione avrà infatti il supporto di una squadra di esperti del settore fiera. Un apporto attraverso il quale si mira a creare una vera e propria esperienza e a raggiungere un sempre maggior numero di utenti, allargando così la già ampia platea di fruitori. Il team affiancherà la ormai consolidata squadra di professionisti del settore, dando così maggior rilievo e spazio al parterre internazionale delle prestigiose aziende già presenti.

«Napoli Print & Cut» torna dopo due anni di fermo provocato dallo scoppio della pandemia da Covid, e lo fa per riaffermare la sua posizione di primato nel settore grafico acquisita nel corso delle passate edizioni. L’intento degli organizzatori è quello di portare l’evento a livelli sempre più competitivi sulla scena nazionale, e diventare così un punto di riferimento per il mezzogiorno nel campo delle arti grafiche, come era una volta il Medprint della Mostra d'Oltremare. A poco meno di due mesi dall’inizio dell’evento è già ampia l’adesione da parte degli espositori, così come grande è l’interesse riscossa dai visitatori. «Un ritorno molto atteso dai professionisti del settore e che fa di “Napoli Print & Cut” un evento pioniere del campo delle arti grafiche. Una stima che nemmeno due anni di stop forzato hanno scalfito», dice Giorgio De Riso, ideatore di “Napoli Print & Cut” e organizzatore, fino alla terza edizione, dell’evento. Il quale quest’anno decide di affidare a Spazio Creativo Srl l’organizzazione della kermesse. «Ringrazio Giorgio per il passaggio di testimone di questo evento, che già dal prossimo anno traghetteremo in fiera con l’intento di diventare presto un riferimento per tutto il Sud Italia», commenta Massimo Solimene, direttore Spazio Creativo Srl.