La Borsa del turismo scolastico torna in Campania: attesi novanta espositori

La Campania torna capitale del turismo scolastico e dei viaggi didattici con la prima Borsa del turismo scolastico e della didattica - Bitus -, in programma dal 31 marzo al 3 aprile nel Real polverificio borbonico a Scafati. All'interno del sito, che fa parte del Parco archeologico di Pompei, è stata attrezzata una superficie di 3500 mq con gli stand di circa 90 espositori per accogliere il pubblico e gli addetti ai lavori. Durante i quattro giorni della fiera, sostenuta dalla Regione Campania, sono previsti incontri, seminari, workshop, ospiti, laboratori, spettacoli, focus sui beni culturali, siti Unesco e mete di viaggi d'istruzione, innovazione e opportunità, per una didattica al passo con i tempi.

Tra gli argomenti al centro del dibattito, particolare attenzione sarà data alla povertà educativa, alla disabilità, all'inclusione e al bullismo. Alla Bitus saranno presenti con un proprio stand, oltre la Regione Campania, i principali siti culturali regionali: Parco archeologico di Pompei, il Mann, il Parco archeologico dei Campi Flegrei, il Parco archeologico di Paestum e Velia, il Cartastorie, Museo dell'Archivio storico del Banco di Napoli e il Parco nazionale del Cilento Vallo di Diano e Alburni. «I viaggi scolastici nel 2022 riprenderanno secondo le modalità indicate dalle ordinanze post Covid - fa sapere l'assessore regionale al turismo, Felice Casucci.

Il Turismo scolastico - afferma Casucci - oltre ad essere un formidabile strumento di promozione del territorio, rappresenta anche una iniziativa sociale che incide sulla capacità di formare i cittadini di domani. La gita scolastica lascia ricordi indelebili che spesso si trasformano in itinerari da ripercorrere in futuro. Ritengo che questo sia uno dei settori dove il nostro territorio può presentarsi come regione di eccellenza e con un primato culturale unico in Italia e all'estero».

Oltre al programma informativo per le scuole, saranno previsti appositi eventi anche per le famiglie come il laboratorio ambientale interattivo, incontri sul fumetto a cura della scuola italiana di Comix, corsi di equitazione, di tiro con l'arco e spettacoli dedicati a Dante Alighieri. Visitando Bitus sarà possibile godere in anteprima degli spazi restaurati del Real Polverificio borbonico, eccezionalmente riaperto per l'occasione dopo quarant'anni e, nel corso dei prossimi mesi, sarà riaperto al pubblico gran parte di questo parco monumentale con il viale dei platani più lungo d'Italia. La partecipazione a Bitus e a tutti gli eventi in programma è gratuita e avverrà nel rispetto delle vigenti normative anti Covid.