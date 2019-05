Scampia, produttore «Gomorra» fa arrestare il fratello violento

Giovedì 16 Maggio 2019, 18:04 - Ultimo aggiornamento: 16-05-2019 18:12

Per tentare di mettere fine alle angherie che da tempo subivano la cognata e i tre nipoti, una delle quali ha appena 10 anni, il produttore cinematografico di «Gomorra La Serie», Gaetano Di Vaio, ha denunciato, anche su Fb, il fratello Antonio che ieri pomeriggio è stato arrestato dagli agenti del commissariato Scampia di Napoli (guidati dal primo dirigente Bruno Mandato) con l'accusa di maltrattamenti e condotta persecutoria nei confronti della moglie e dei figli.Antonio, la sera dello scorso 8 maggio, dopo essersi chiuso nella sua abitazione del quartiere Chiaiano di Napoli, ha minacciato di far scoppiare il palazzo con il gas di città qualora non gli fosse stato rivelato dove la moglie e i suoi tre figli si erano rifugiati per sfuggire ai maltrattamenti fisici e morali ai quali li sottoponeva da anni. Gli agenti lo hanno bloccato al termine di indagini coordinate dalla sezione «Fasce Deboli» della Procura di Napoli (pm Santulli, procuratore aggiunto Falcone).In un post pubblicato mezz'ora prima della mezzanotte di quello stesso giorno il regista sottolinea i tentativi di ricondurre sulla retta via il fratello, vittima dell'alcool, e chiede il sostegno, tra gli altri, anche di inquirenti e forze dell'ordine. «Ha rifiutato ogni tipo di cura proposta dalla moglie, dai figli, dai parenti più stretti e dal sottoscritto. La moglie e i figli sono scappati di casa - scrive nel post - dopo ben 10 anni di terrore...siamo riusciti a sistemarli presso una casa...almeno loro adesso sono protetti». L'arrestato è risultato avere precedenti per reati contro la persona e per truffa. Per sapere dove alloggiavano i familiari ha minacciato i suoi parenti e quelli della moglie.