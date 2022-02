Covid a Napoli, calano le code per il vaccino: hub verso la chiusura tra qualche mese

Gli hub dei vaccini sono ancora al lavoro anche se con un calo delle persone in coda, ma la prospettiva tra qualche mese potrebbe anche portare alla chiusura ad esempio degli hub di Napoli, la Mostra d'Oltremare e la Fagianeria di Capodimonte. Una strada che emerge dalle parole di Ugo Trama, membro dell'Unità di Crisi Covid della Regione Campania e dirigente del settore Politica del farmaco e dispositivi della sanità campana, a margine della presentazione della nuova terapia anticovid alla fabbrica farmaceutica Damor di Napoli.

«Oggi - spiega Trama - c'è necessità degli hub per completare la terza dose. Ma in questi mesi abbiamo anche sviluppato dei presidi di prossimità con i cittadini attraverso le vaccinazioni effettuate dalle farmacie e dai medici generali. Sicuramente se il tema della lotta al covid sarà una vaccinazione periodica, il presidio di prossimità come avviene con lo stato influenzale può essere quello di prossimità per le esigenze della popolazione»