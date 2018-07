CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Lunedì 16 Luglio 2018, 09:23 - Ultimo aggiornamento: 16-07-2018 09:23

A Marechiaro scoppia la guerra delle fogne, esattamente sotto la Fenestella dove c'è l'impianto di sollevamento e depurazione. Una storia di burocrazia all'italiana, una cosa kafkiana. Con i privati che hanno costruito l'impianto nel lontano 1992 su richiesta della Procura. Sul quale si è allacciato il Comune che, prima lo ha riconosciuto tanto da manifestare la volontà di acquistarlo. Poi si è tirato indietro adducendo che l'impianto non aveva la «licenza di fognatura» mentre ce l'aveva e a rilasciarla è stato proprio Palazzo San Giacomo. Il Comune continua comunque a utilizzarlo da circa 30 anni. Li non c'erano fognature, né il famoso collettore che arriva fino a Cuma ha risolto i problemi di quell'angolo di paradiso, perché buona parte del borgo è rimasto tagliato fuori. Il Comune - grazie proprio a quell'impianto privato - ha potuto costruire un semplice bypass per collegare l'uno all'altro impianto sanando parzialmente la situazione. Eppure le alte sfere degli uffici comunali non ci stanno e continuano a spedire carte su carte contraddittorie. Una confusione all'interno della quale non si sa chi deve fare e cosa. Tanto che addirittura c'è chi dal Municipio napoletano ha consigliato di rivolgersi al Tar per chiarire una situazione che dura da oltre 5 lustri.LA BEFFANon è finita qui, perché il paradosso arriva alle estreme conseguenze se si considera che da quelle parti - essendo l'unico impianto - resistono ancora molti alloggi e ville che scaricano direttamente a mare le acque nere. Con denunce dei residenti lasciate cadere perché nessuno va a verificare come stanno le cose. Anzi, Palazzo San Giacomo ci ha mandato dei messi notificatori che fanno un altro mestiere, non i fognatori, i quali non hanno potuto fare altro che chiedere a tutti i proprietari se fossero in regola. Il risultato? Un coro di sì. Una vicenda effettivamente incredibile che una dei proprietari dell'impianto di sollevamento e depurazione acque e proprietaria di una casa ha deciso di portare alla luce, si tratta di Giovanna Mennito.