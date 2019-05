Il racconto: «Due giorni di minacce: venite nel vicolo a parlare»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 10 Maggio 2019, 08:16 - Ultimo aggiornamento: 10-05-2019 08:17

Ieri mattina due giganteschi camion con rimorchio hanno lasciato il cantiere di Porta Capuana portando via gli ultimi mezzi, i giganteschi escavatori che mercoledì pomeriggio non erano stati riportati in sede. È stato l'atto conclusivo dell'abbandono dei lavori del grande progetto Unesco da parte della Spinosa Costruzioni che ha subito minacce camorristiche alle quali ha deciso di replicare lasciando vuoto il cantiere: «Ma non è stata una fuga, avete scritto cose sbagliate», dicono gli ultimi addetti che lasciano il luogo e parlano da lontano senza dare nomi né permettere al fotografo di riprendere i loro volti. «Siamo andati via per dare un segnale».Il segnale, a questo punto, appare chiaramente rivolto a chi avrebbe dovuto tutelare la ditta aggredita dalla camorra: «Martedì le prime minacce - dicono sempre da lontano gli addetti - e per tutta la giornata quei personaggi sono rimasti intorno al cantiere. I nostri responsabili sono andati a denunciare, però martedì quella persona è tornata. Secondo me è stato giusto chiudere tutto e andare via, così le acque si sono smosse».