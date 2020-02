È vico Piscicelli il simbolo del degrado in questi ultimi giorni a Napoli. Un vicolo nella zona dei Tribunali completamente “chiuso” dalle montagne di spazzatura che costantemente vengono accumulate dai pirati dei rifiuti. Una grande discarica a cielo aperto che sta scatenando l’ira dei residenti e dei consiglieri della IV municipalità.



«Abbiamo esposto la situazione agli organi competenti - dichiarano i consiglieri Carmine Meloro e Simone Guarino - ma non è cambiato nulla. Per questo motivo, se le cose continueranno a rimanere così, scriveremo alla procura della Repubblica per cercare di agire in tempi brevi. La situazione è diventata insostenibile e malsana per i residenti. Ci sono topi ed animali che scorrazzano ad ogni ora del giorno e della notte, mettendo in pericolo la sicurezza dei cittadini che vivono a due passi da una delle discariche più grandi di Napoli».

© RIPRODUZIONE RISERVATA