Lunedì 1 Gennaio 2018, 16:59

© RIPRODUZIONE RISERVATA

A Qualiano un 16enne del luogo, incensurato, è stato bloccato stamattina dai carabinieri della locale stazione perché notato in atteggiamento sospetto. Perquisito, è stato trovato con addosso 20 stecchette di hashish del peso complessivo di 60 grammi. Il sedicenne è stato tratto in arresto per detenzione di stupefacente a fini di spaccio e accompagnato al centro di prima accoglienza dei Colli Aminei.