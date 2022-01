Incendio a Bagnoli, in fiamme uno studio di commercialisti: tanta paura ma nessun ferito

Mattinata di paura per gli abitanti del quartiere di Bagnoli, dopo un incendio scoppiato in un palazzo a via Ilioneo, a pochi passi da viale Campi Flegrei. In fiamme lo studio di commercialisti del dott. Antonio Peytrignet: non si registrano feriti, le persone in attesa di essere ricevute sono state evacuate in sicurezza assieme al resto degli inquilini del palazzo.

APPROFONDIMENTI IL CASO Auto in fiamme nella notte a Torre del Greco, non si esclude la pista... IL CASO Giugliano in Campania, l'incendio in una palazzina: ferito 52enne IL ROGO Incendio in un appartamento a Marigliano: salvata coppia di anziani

Tempestivo l'arrivo sul psoto di carabinieri, agenti di polizia e soprattutto vigili del fuoco, impegnati per quasi mezz'ora nelle operazioni di spegnimento dell'incendio. «È stata una questione di secondi, appena sentita la puzza di bruciato abbiamo chiamato i pompieri», afferma la donna che ha allertato le forze dell'ordine.

Escluse fughe di gas e azioni volontarie, l'incidente potrebbe essere stato causato da una fiamma ossidrica, utilizzata da operai che stavano lavorando su una serie di impalcature proprio sopra la tettoia dello studio, situato al primo piano del condominio. Solo un forte spavento dunque per i testimoni diretti dell'accaduto.