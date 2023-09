Incendio a Napoli, in fiamme la cuccia dei gattini al Rione Traiano: salvato micio gravemente ustionato

Con un post pubblicato su Facebook l'Associazione Nazionale animali natura ambiente fondali marini cittadini (Anpanafmc) ha reso pubblica una barbara vicenda avvenuta nel Rione Traiano. Da quanto riportato, nella tarda serata di due giorni fa, è stata incendiata una cuccia con all'interno dei gattini - di appena un mese di vita - e la loro mamma. (Un giaciglio posizionato da un abitante del quartiere a tutela dei piccoli animali).

Stando ad alcune testimonianze la gatta è riuscita a salvare solo uno dei suoi cuccioli, mentre l'altro è rimasto gravemente ustionato (come dimostrano le foto fornite dall'associazione). Per fortuna alcuni residenti del posto sono intervenuti tempestivamente per metterlo in salvo, rischiando a loro volta di essere lesi dalle fiamme che, intanto, hanno lambito le case limitrofe (sfiorando due balconi alti circa un metro e mezzo).

Gli stessi hanno verificato che non ci fossero altri cuccioli di gatto coinvolti nell'incendio.

Così l' Anpanafmc ha dichiarato - attraverso i canali social - che presenterà denuncia contro ignoti per incendio doloso, tentata uccisione di gatti e lesioni gravi. Un caso che è stato segnalato alle associazioni animaliste da una residente del quartiere.