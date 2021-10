Incendio al Vomero, in fiamme appartamento in via Merliani, traffico in tilt

Incendio al Vomero: in fiamme un appartamento in via Merliani 79. Tempestivi i soccorsi, sul posto anche forze dell'ordine e ambulanze. I pompieri sono intervenuti dall'esterno dell'edificio per domare le fiamme e successivamente sono riusciti ad entrare nell'appartamento dalla porta ma per fortuna, dalle prime informazioni, in casa non c'era nessuno.

L'appartamento - abitato da un'anziana signora - è risultato sgombero e adesso si cerca la proprietaria per capire la dinamica dell'incidente. L'incendio per ora sembra essere stato domato, ma è caos al Vomero, l'aria è diventata irrespirabile e il traffico è completamente paralizzato.