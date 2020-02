Napoli: incendio in casa al Mercato, 62enne si salva lanciandosi dal balcone

Si è svegliato di soprassalto nel proprio letto, ritrovandosi circondato dalle fiamme e ha cercato di scappare dalla propria abitazione. È accaduto ad un 62enne napoletano che, all'alba di oggi, si è lanciato dal balcone per salvarsi dall'incendio che aveva avvolto la casa in via Carlo Celano, nel quartiere Mercato.

I primi ad intervenire sul posto sono stati i poliziotti della Volante "Vicaria 11" che hanno proceduto a far evacuare l'immobile dove aveva preso fuoco l'area soppalcata del basso da cui l'inquilino si era lanciato, precipitando da circa 2 metri di altezza. Gli agenti hanno liberato la palazzina e messo al sicuro le 20 famiglie che occupavano lo stabile mentre le fiamme ed il fumo invadevano prepotentemente i piani superiori. Durante le operazioni di messa in sicurezza, i poliziotti hanno anche allertato i Vigili del Fuoco intervenuti con le squadre 1B e 18B del Comando di Napoli e il supporto di una seconda Volante del Commissariato di Polizia Vicaria.

Nel frattempo, sempre su chiamata degli agenti, un'ambulanza del 118 ha prestato soccorso al 62enne che era riuscito a lasciare l'appuntamento in fiamme e che aveva riferito di essersi addormentato mentre fumava una sigaretta nel proprio letto. Lo spegnimento dell'incendio e le procedure per accertare la sicurezza della palazzina sono terminate intorno alle 7. 30 consentendo ai condomini di rientrare nelle proprie case. Sulla natura del rogo che ha coinvolto l'impianto elettrico del basso sono in corso le indagini dei Vigili del Fuoco.

