Ancora roghi alle falde del Vesuvio, un nuovo incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio nella zona che circonda via Capella Bianchini. Una coltre di fumo da avvolto tutta l’area della periferia di Torre del Greco.

Questo è il secondo incendio in due giorni, infatti ieri pomeriggio un rogo si è sviluppato in Via Montedoro. In entrambe i casi la situazione non è degenerata grazie al rapido intervento dei vigili del Fuoco. La zona di via Capella Bianchini lo scorso mese fu travolta da un incendio più vasto, infatti per spegnere le fiamme fu reso necessario anche l'intervento di un Canadair.

Gli incendi di questi giorni preoccupano i residenti della zona che vivono con il ricordo dell’estate del 2017 quando il Vesuvio fu devastato da numerosi roghi.

