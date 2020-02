Incidente a Napoli, 30enne muore in moto dopo lo schianto con un'auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Incidente mortale a Napoli, su, dove un centauro ha perso la vita questa notte. L'uomo di 30 anni, originario di Frattamaggiore , stava percorrendo l'arteria stradale a bordo di uno scooter di grossa cilindrata quando ha impattato contro un'auto Kia Picanto.Lo scontro è avvenuto intorno all'una e mezza e poco dopo sono intervenuti i soccorsi del 118 e le pattuglie della sezione infortunistica stradale della polizia municipale. Il centauro è stato trasportato dall'ambulanza all'ospedale Cardarelli dove è deceduto a causa dei gravissimi traumi, riportati in tutto il corpo e in particolare, alla testa. Il conducente dell'auto, un 41enne napoletano non ha necessitato di assistenza medica.I poliziotti municipali comandati da Antonio Muriano hanno effettuato i rilievi sul posto e avviato immediatamente le indagini per ricostruire la dinamica dello scontro violento, avvalendosi anche di eventuali immagini della videosorveglianza di zona. Come da prassi i veicoli sono stati sequestrati e il conducente dell'auto sottoposto ai test alcolemici.