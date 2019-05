Infarto, cinque ore in barella: la moglie lo porta in taxi in un altro ospedale

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Lunedì 6 Maggio 2019, 07:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Colto da un infarto un uomo è rimasto per cinque ore in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale del mare su una barella del triage in attesa di una diagnosi certa e della presa in carico da parte dei sanitari di guardia all'accettazione di Napoli est. L'intervento terapeutico salvavita sull'uomo, con l'impianto in emodinamica di alcuni stent per ripristinare il flusso sanguigno nelle arterie coronarie ostruite, è stato poi effettuato altrove, all'ospedale di Pozzuoli, prima e a quello di Aversa dopo, dove la moglie del paziente, infermiera di professione, accortasi della gravità della situazione clinica, ha deciso di trasferire il congiunto. Al perdurare dell'attesa, visto che da troppo tempo nessuno controllava i parametri vitali dell'uomo, accortasi che la situazione clinica rischiava di precipitare a mezzanotte e mezza ha chiamato un taxi e si è diretta a Pozzuoli.