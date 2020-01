LEGGI ANCHE

Al via, nel carcere napoletano di Poggioreale, alla campagna di vaccinazioni anti influenzali e anti meningococco: l'amministrazione penitenziaria campana, su disposizione del provveditore regionale Antonio Fullone e in sinergia con la Sanità Penitenziaria campana, insieme con il dirigente medico Irollo, hanno istituito un sit-in per le vaccinazioni obbligatorie sia per i detenuti, sia il personale penitenziaro e civile in servizio che ne farà richiesta.«La prevenzione medica in luoghi di lavoro affollati - commenta Luigi Castaldo, segretario regionale dell'Osapp - è nell'interesse della collettività e in tutela della salute dei ristretti, del personale di Polizia Penitenziaria e del personale civile che a vario titolo entra in un istituto penitenziario». Castaldo auspica «maggiori investimenti nella sicurezza e salubrità sui posti di lavoro e un monitoraggio delle condizioni igieniche degli istituti campani, al fine di prevenire e contrastare epidemie virali del momento. Inoltre è fondamentale seguire alcune indicazioni suggerite dall'OMS come lavarsi di frequente le mani». L'Osapp, infine, chiede al Governo e alla classe politica «più risorse economiche negli istituti penitenziari di tutta la Nazione per la tutela, la sicurezza e la salute di tutti i lavoratori nell'interesse della collettività».