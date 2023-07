Innovazione, Graded lancia Vendor Management System

Un sistema intelligente a supporto dell’Ufficio Acquisti capace di procedere in maniera automatica alla qualifica dei fornitori, assegnando un rating per categoria. E’ il nuovo “Vendor Management System” sviluppato da Graded, società napoletana del settore energetico, con due giovani talenti del sesto anno accademico di Digita, l’Academy nata dalla partnership tra l’Università di Napoli Federico II e Deloitte Digital. Si tratta di Simone Tullino e Mattia Alifuoco, entrambi classe 1998, che sono entrati in azienda nel mese di aprile per lavorare al project work sotto la guida di un tutor, Gennaro Ardolino, ex studente Digita oggi Chief Information Security Officer e Responsabile Digital Innovation/IT, e di concerto con un team composto sia da ragazzi delle precedenti edizioni dell’Academy che da manager esperti. Il nuovo progetto è stato presentato ufficialmente al “Graduation Day”, nel Polo universitario di San Giovanni a Teduccio, nel corso del roadshow con le aziende partner della Digita Academy che ha preceduto la cerimonia conclusiva di assegnazione dei diplomi.

Attraverso l’applicazione di una serie di tecnologie - Data Analytics, AI & Machine Learning, App Mobile, Coding - il “Vendor Management System” consentirà di agevolare i processi di ricerca e selezione di fornitori e la loro gestione, in particolare per le attività di individuazione della migliore offerta, l’eventuale rinegoziazione di clausole contrattuali, la gestione delle relazioni a lungo termine e il mantenimento dei requisiti di conformità ai modelli adottati dall’azienda.



Oltre ad automatizzare il processo di individuazione dei fornitori (è contemplata anche l’iscrizione spontanea ed autonoma di nuovi operatori), il progetto prevede la realizzazione di un apposito Albo web tramite il quale ogni fornitore potrà accreditarsi e proporre i propri servizi.

Tra i numerosi vantaggi del nuovo sistema spicca la possibilità di garantire una ricerca accurata anche in base alla localizzazione, incentivando fornitori locali a beneficio della sostenibilità ambientale e sociale, in linea con gli obiettivi SDGs dell’Agenda 2030.

Dalla partnership avviata nel 2017 con “Digita” sono nate soluzioni tecnologiche promettenti che la società guidata da Vito Grassi ha deciso di implementare anche dopo la conclusione dei project work degli studenti in azienda. Tra queste spiccano il “PV Desk”, un cruscotto di monitoraggio da remoto dell’impianto fotovoltaico realizzato e gestito dall’azienda a Ianova, in Romania; “E-Procurement”, piattaforma di ottimizzazione degli ordini di acquisto e di ricerca fornitori che si è aggiudicata il Premio Innovazione Smau nel 2018; “EMS (Energy Management System) - Smart Farm”, un “cervello” digitale per efficientare le aziende agricole rendendole sostenibili completamente autosufficienti dal punto di vista energetico.