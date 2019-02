Inseguimento da far west nel Napoletano, centauri si disfano di 550 grammi di cocaina

Venerdì 22 Febbraio 2019, 17:55

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nella serata di mercoledì scorso gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Acerra, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato un motociclo che imboccava contromano una delle stradine del centro storico.I poliziotti tentavano di bloccare il ciclomotore con i suoi occupanti, il conducente di risposta accelerava innescando un inseguimento.L’inseguimento proseguiva per le strette strade del Centro Storico, il conducente non curante dei pedoni e di altre autovetture proseguiva la sua fuga contromano e con manovre rischiose.I fuggitivi, giunti tra via Soriano e via San Francesco d’Assisi, riuscivano a far perdere le loro tracce, e si disfacevano di una busta.Prontamente i poliziotti hanno recuperato il sacchetto, al cui interno hanno rinvenuto e sequestrato un involucro avvolto in cellophane trasparente con all’interno della sostanza stupefacente su cui era impressa una lettera Z.Dalle prime analisi effettuata dai poliziotti della sezione di Polizia Scientifica del commissariato di P.S. Acerra, la sostanza è risultata positiva al test per la Cocaina per un peso lordo complessivo di grammi 550,00. La droga è stata sequestrata.Sono in corso accertamenti per identificare i due fuggitivi.