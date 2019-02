Lunedì 4 Febbraio 2019, 11:59 - Ultimo aggiornamento: 04-02-2019 12:00

La Procura della Repubblica di Milano ha sospeso gli accertamenti tecnici irripetibili in programma domani a Napoli sulle cinque vetture sequestrate dalla Digos di Napoli nell'ambito delle indagini sulla morte del tifoso Daniele Belardinelli, investito e poi morto in ospedale, lo scorso 26 dicembre, nell'ambito degli scontri tra opposte tifoserie che si sono verificati prima della partita Inter- Napoli.In rinvio è stato deciso dopo la richiesta, che sarà vagliata dai giudici milanesi, di un incidente probatorio - presentata dagli avvocati napoletani Loiacono e Coppola - includendo anche una vettura della Polizia di Stato nell'elenco delle automobili da periziare che quel tragico giorno si trovavano in via Novara. Per gli accertamenti tecnici irripetibili sarebbero dovuto arrivare domani a Napoli, un superpool di consulenti nominati dagli inquirenti meneghini.