Mercoledì 25 Settembre 2019, 23:11 - Ultimo aggiornamento: 26 Settembre, 00:25

«Ai giovani di questo quartiere e di tutti i quartieri a rischio di Napoli dico: cambiate vita. La scelta della criminalità non porterà a nulla, se non al vostro fallimento. Se io ce l’ho fatta, potete riuscirci anche voi». Vincenzo Capasso, 30 anni, è un ex ragazzo difficile dei Tribunali, cresciuto a stretto contatto con giovani che poi sarebbero diventati boss o affiliati. A 16 anni è finito in carcere per uno scippo e, dopo aver scontato la pena a Nisida, ha avuto una seconda opportunità, nonostante i mille ostacoli trovati sul suo cammino. Una madre morta in tragiche circostanze quando lui era soltanto un ragazzino, un papà sbandato e alcolizzato che, dopo la morte della moglie, ha cacciato di casa Enzo, costringendolo a dormire per strada ancora minorenne. E un passato da dimenticare, fatto di amicizie sbagliate e compagni di una vita visti finire in carcere o che oggi continuano a fare «quella vita solo apparentemente bella». A fine luglio Enzo ha inaugurato il suo primo locale, Casa Capasso, una trattoria-pizzeria in via Tribunali 292, dove ad accogliere i clienti tra le mura antiche che confinano con San Lorenzo Maggiore ci sono i panni stesi «per riprodurre i vicoli dei Decumani». E a gennaio una nuova sfida: l’inaugurazione di una sede anche a Milano. Ma oggi il giovane pizzaiolo lancia un appello ai ragazzi del suo quartiere: «Non vi lasciate ammaliare dalla criminalità».