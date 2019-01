CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Venerdì 18 Gennaio 2019, 08:33 - Ultimo aggiornamento: 18-01-2019 08:44

Afragola. Matteo Salvini, ministro dell'Interno e Maurizio Invigorito, titolare di un bar tabacchi ad Afragola. Un politico e un imprenditore, due diversi modi di pensare. Salvini, che ha tra i suoi compiti primari quello di garantire la sicurezza; Invigorito, rapinato per ben dodici volte in tre anni, con una perdita economica di 150mila euro. Ministro e tabaccaio sono due pianeti contro, che oggi si ritroveranno faccia a faccia.LE ARMISalvini spinge per una legge sulla legittima difesa, che consentirebbe di sparare a chi ti entra in casa o nel negozio. Il secondo, che pure trascorre le notti nel suo bar, ma solo per spaventare i ladri con le luci accese, nonostante tutto ciò che ha subito resta fermo nel suo principio. «Non voglio pistole, voglio solo che lo Stato mi tuteli. Le armi stanno bene dove stanno, in mano alle forze dell'ordine. Nelle mani di altri portano solo guai, rischiano di trasformarci in una accozzaglia di possibili assassini. Sono un imprenditore, ho una responsabilità verso quindici dipendenti, tutti tutelati e dichiarati. Pago le tasse. Non sono un marziano e nemmeno un eroe. Credo di fare semplicemente il mio dovere rispettando le regole. Il diritto alla sicurezza di tutti i cittadini spetta allo Stato, e non ad una calibro nove pronta a sparare nel cuore della notte a tutte le ombre». Più chiaro di così.