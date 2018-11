Quattro banditi armati, rapina in casa del giudice in Irpinia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Venerdì 23 Novembre 2018, 08:52

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rapina a mano armata la notte scorsa nell'abitazione di Francesco Rainone, magistrato onorario presso gli uffici del Giudice di Pace di Nola. Rubati diversi oggetti in oro e argento, gioielli, orologi, cimeli di famiglia e anche una pistola calibro 7,65 regolarmente detenuta in casa dal giudice. Sul posto sono prontamente intervenuti i militari della Compagnia di Baiano, guidata dal capitano Gianluca Candura. Le indagini sono in corso. Da una prima ricostruzione fornita dagli inquirenti, quattro uomini con i volti coperti hanno fatto irruzione nella villa di Rainone nel pieno della notte, intorno alle 4. Uno di loro era armato di pistola.I malviventi, che sarebbero giunti all'abitazione del giudice in via Sorrentino attraversando un fondo agricolo retrostante, sono riusciti ad entrare in casa forzando una finestra al pianoterra. La loro indesiderata presenza però non è passata inosservata agli occhi elettronici dell'antifurto volumetrico, che ha fatto scattare l'allarme oltre ad attivare le diverse telecamere disposte all'interno della villa.