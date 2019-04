Mercoledì 10 Aprile 2019, 15:50

I carabinieri di Ischia e del Nas di Napoli hanno ispezionato due ristoranti, in via Marina a Forio. In uno hanno riscontrato carenze igieniche nel locale adibito a deposito alimenti. Alla titolare è stato prescritto di adeguare il deposito e di sgomberarlo dal cibo; il locale, di circa 40 mq, è stato chiuso e tornerà utilizzabile solo se la ristoratrice provvederà a ripulirlo. Sempre per carenze igienico-sanitarie è stata comminata sanzione amministrativa di 1.000 euro al titolare dell’altro ristorante: i carabinieri hanno sequestrato circa 50 chili di pesce, carne e verdure congelatati privi di qualsiasi indicazione sulla provenienza.