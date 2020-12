Ischia, frana in mare alla spiaggia dei Maronti: ​bloccato il passaggio via terra

Diversi metri cubi di terreno e roccia sono franati e finiti in mare alla spiaggia dei Maronti a Barano d'Ischia, senza provocare danni a persone. A franare è stata parte consistente di un costone nella zona di Cavascura, già interdetto per rischio idrogeologico e il cui crollo ha bloccato il passaggio via terra verso Sant'Angelo.

APPROFONDIMENTI IL MALTEMPO Mareggiata a Ischia, cresce il rischio di frane sulla costa sud IL MALTEMPO Maltempo a Napoli: fango e detriti si abbattono sulle case popolari... IL MALTEMPO Maltempo a Giugliano, una voragine isola 200 persone: impossibile...

Nel 2015 un'altra frana nel vallone dell'Olimitello, a poca distanza dal movimento franoso di oggi, provocò la morte del proprietario di un ristorante

© RIPRODUZIONE RISERVATA