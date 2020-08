Movida violenta a Ischia, picchiato ragazzo di 24 anni

All'alba dello scorso 4 agosto hanno aggredito un 24enne sulla Riva Destra del Porto di Ischia, zona famosa perché è una delle aree di movida più note dell'isola d'Ischia: due persone, accusate di lesioni personali aggravate, sono state denunciate dai carabinieri dell'isola. Si tratta di un 33enne di Napoli, già noto alle forze dell'ordine, e un 23enne incensurato di Ischia, individuati grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza e alle testimonianze di alcuni presenti. I due, è emerso, al culmine di una lite per futili motivi hanno colpito più volte con violenza il 24enne, anche quand'era già a terra. È stato grazie all'intervento dei militari che il giovane non ha riportato conseguenze più gravi: i medici l'hanno giudicato guaribile in 7 giorni. © RIPRODUZIONE RISERVATA