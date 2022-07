Ischia controlli, sequestate sette e-bike modificate

Controlli alle e-bike a Ischia per i carabinieri della locale compagnia e per gli agenti della polizia municipale. Il servizio congiunto a largo raggio ha permesso di controllare le bici a pedalata assistita che se modificate possono diventare dei veri e propri scooter nelle mani – talvolta - di persone inesperte specie nelle strade dell’isola colme di turisti in questi giorni estivi. Durante le operazioni militari e agenti hanno sequestrato 7 bici elettriche che erano state modificate. Sono stati trovati sui mezzi, infatti, dei dispositivi di accelerazione autonoma che consentivano alle bici di andare ben oltre la velocità massima consentita dalla legge diventando di fatto dei ciclomotori.

Le bici sequestrate saranno sottoposte a perizia tecnica dopo la quale sarà possibile sanzionare i proprietari per infrazioni al codice della strada come la mancata immatricolazione, l’assenza della copertura assicurativa, l’assenza del libretto di circolazione o il mancato utilizzo del casco.

I controlli però non si sono limitati a questo aspetto. I militari dell’arma e gli agenti della locale polizia municipale hanno sanzionato 7 cittadini sopresi sulle e-bike all’interno della Ztl nonostante il divieto imposto dall’ordinanza sindacale.