Ischia, blitz al porto di Casamicciola: arrestato 28enne napoletano con hashish e cocaina

I carabinieri della compagnia di Ischia hanno intensificato i controlli nel corso del weekend, in particolare nei pressi dei porti e sulle principali arterie frequentate dai giovani. Nel porto dihanno arrestato per detenzione di stupefacente a fini di spaccio un 28enne di Napoli già noto alle forze dell'ordine che si era imbarcato dal molo Beverello e, all'arrivo sull'isola, è stato fermato sul pontile aliscafi di Casamicciola mentre tentava di passare inosservato confondendosi tra i turisti. Il 28enne è stato, però, notato dai carabinieri e controllato.Poco prima che iniziasse la perquisizione, quindi, ha consegnato spontaneamente un pezzettino di hashish pensando di evitare ulteriori controlli ma è stato perquisito approfonditamente ed è venuto fuori che negli slip nascondeva due involucri sottovuoto contenenti in totale 130 grammi di cocaina. Il giovane è stato portato in carcere.Nel corso della notte, inoltre, i carabinieri dell'aliquota radiomobile hanno effettuato intensi controlli per contrastare la guida sotto l'influenza dell'alcol e hanno denunciato sei uomini e una donna sorpresi alla guida con un tasso alcolemico tra lo 0,89 e l'1,72 g/lt.