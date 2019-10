Chiaia, Pallonetto, Santa Lucia: i luoghi della movida messi sotto stretto controllo dai carabinieri per garantire un sabato tranquillo. E nelle maglie delle verifiche degli uomini in divisa sono finiti in tanti.

In via Pallonetto Santa Lucia un 50enne di vico Solitaria è stato sorpreso a spacciare cocaina vendendola a due giovani. Il pusher è stato arrestato per spaccio di droga, mentre i suoi clienti sono stati segnalati alla Prefettura di Napoli. Lo spacciatore aveva addosso altri 2 grammi di cocaina e 17 euro verosimilmente provento dell'attività illecita di spaccio. Così, dopo le formalità di rito, l'uomo è stato portato in carcere.

In una gelateria artigianale di Chiaia sono stati sequestrati 100 chili di gelato per omessa tracciabilità degli alimenti, mentre in un ristorante di via Ferrigni il titolare è stato denunciato per aver impiegato «a nero» tre dipendenti e gli è stata anche emessa una sanzione di 12mila euro con l'attività che è stata sospesa. Multati cinque parcheggiatori abusivi: due in via Chiatamone, uno in via Santa Lucia e tre in via Carducci.



Nel corso dei controlli a tappeto nel quartiere Chiaia, sono state denunciate tre persone per guida senza patente con la recidiva nell'ultimo biennio. Riguardo alla movida, nella zona dei «baretti» e in piazza San Pasquale sono stati «beccati» 11 assuntori di droga, 2 dei quali minorenni, trovati in possesso di cocaina, hashish e marijuana. Inoltre, sono state elevate contravvenzioni al codice della strada per 15.700 euro per mancanza di copertura assicurativa o di revisione, auto con vetri oscurati da pellicole non conformi mancanza documenti di circolazione e guida senza cinture di sicurezza o senza casco. In tutto sono state 106 le persone fermate e controllate un terzo delle quali erano minorenni.

