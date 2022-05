Ischia, una rimessa di barche nel «vigneto»: titolare denunciato

Una rimessa in un'area catalogata come vigneto. È quanto scoperto dai carabinieri forestali di Casamicciola Terme nel comune di Forio, sull'isola d'Ischia. Le indagini hanno permesso di accertare che nell'area di 1.500 metri quadrati, che al catasto risultava essere un vigneto, veniva svolta l'attività di lavorazione e cantieristica navale. Il proprietario, un 42enne del posto, dovrà rispondere di gestione illecita dei rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi prodotti dall'attività abusiva, di scarico illecito delle acque reflue e di abusivismo edilizio visto che l'area era completamente cementata e fungeva da rimessa. I Carabinieri hanno così sequestrato l'intera area con all'interno i rifiuti stoccati nel piazzale e un container rialzato adibito ad officina e laboratorio meccanico. Sequestrate anche parti meccaniche e 16 imbarcazioni sulle quali sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri forestali volti all'individuazione dei proprietari.

