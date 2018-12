Lunedì 10 Dicembre 2018, 16:30 - Ultimo aggiornamento: 10-12-2018 16:51

«È tornato stamattina l'Albero dei desideri in Galleria Umberto vandalizzato pochi giorni fa da una baby gang. Sulle sue chiome - raccontano il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli e il conduttore radiofonico Gianni Simioli - è stato affisso un cartello porta sfortuna per chi tenterà di danneggiarlo con su scritto: Chi tocca l'albero bellissimo...si deve intossicare le feste. Già ci sono tanti bigliettini pieni di speranze e desideri dei napoletani. Il nostro obiettivo è proteggere questo simbolo della legalità e della normalità da teppisti, babygang e vandali con l'aiuto dei commercianti, dei residenti, dei cittadini che passano in ogni ora del giorno e della notte per la Galleria e delle forze dell'ordine. Chiediamo a tutti di aiutarci in questa battaglia».